المرشح الرئاسي لجمهورية أفريقيا الوسطى يعتزم توثيق التعاون العسكري مع روسيا

موسكو – سبوتنيك. قال محمد كامون، المرشح الرئاسي لجمهورية أفريقيا الوسطى، في مقابلته مع وكالة "سبوتنيك" إنه:

"يجب ألا يعتقد شركاؤنا الروس أن جميع السياسيين الآخرين في هذا البلد، باستثناء الرئيس (فاوستين-أرانج) تواديرا، سوف يبعدون الروس، لا، هذه علاقات بين الدول...، وإذا كان يتم القيام بذلك من أجل تدريب قواتنا المسلحة لتسليحها فهذا جيد".

وفي 22 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن: