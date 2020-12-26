إيفانكا ترامب توزع الطعام بنفسها على المحتاجين في شوارع فلوريدا... فيديو

ظهرت إيفانكا، نجلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وهي توزع صناديق الطعام على المحتاجين في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وظهرت إيفانكا في الفيديو أثناء توزيع المواد الغذائية في جنوب فلوريدا الأمريكية ضمن المشروع الخيري لمساعدة العائلات المحتاجة أثناء العطلات بالتزامن مع معاناة البلاد من تفشي كبير لفيروس كورونا (كوفيد-19).

في سياق متصل، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن احتمال ترشح إيفانكا ترامب ، إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في المستقبل القريب.

وذكر موقع "نيوزهاب" الأمريكي نقلا عن تقارير خاصة أن إيفانكا ترامب إبنة الرئيس ترامب تتجهز لبدء حياتها السياسية من خلال الترشح إلى مجلس الشيوخ الأمريكي.

وبحسب التقارير المسربة، فهناك إمكانية ترشح إيفانكا إلى المقعد في مجلس الشيوخ عن ​الحزب الجمهوري​ والذي يتولاه حاليا السيناتور، ​ماركو روبيو،​ الذي سبق أن عارض بشدة ترشيح ترامب لمنصب الرئيس، عام 2016 لكنه غير من موقفه جذريا بعد ​الانتخابات​ وأعلن عن ولائه التام للرئيس الجديد.