بكين تخفض سن المسؤولية الجنائية عن الجرائم الخطيرة إلى 12 عاما

خفضت السلطات الصينية سن المسئولية الجنائية عن الجرائم الخطيرة، في خطوة تهدف إلى محاربة هذا النوع من الجرائم التي يرتكبها الصغار.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية إن البلاد خفضت، اليوم السبت، سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاما عن الجرائم الخطيرة.

وبموجب القانون المعدل، يجب تحميل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عاما المسؤولية الجنائية عن القتل العمد أو الإصابة العمدية التي تفضي إلى الوفاة أو تسبب إعاقات خطيرة للآخرين، باستخدام وسائل فائقة الوحشية.

وأوضحت الصحيفة أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وافقت اليوم، على تعديل القانون الجنائي بعد مراجعته للمرة الثالث.

ومن المقرر أن يدخل القانون المعدل حيز التنفيذ اعتبارا من أول مارس/ آذار المقبل. وقبل التعديل، كان سن المسؤولية الجنائية بالنسبة لمعظم الجرائم الأخرى هو 16 عاما.

ومن الممكن أن تكون هناك مسؤولية جنائية للأطفال بين سن 14 و16 عاما في الصين إذا ارتكبوا عمدا جرائم عنف خطيرة مثل القتل والاغتصاب، والسرقة.