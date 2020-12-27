غوايدو: البرلمان الفنزويلي المعارض يواصل عمله رغم الانتخابات التي جرت

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، اليوم الأحد، أن البرلمان الفنزويلي سيواصل عمله حتى إجراء انتخابات برلمانية حرة.

بوينس آيرس – سبوتنيك. وكتب غوايدو في تغريدة: "اليوم، ستواصل الجمعية الوطنية دفاعها عن الشعب والدستور وستمدد عمل البرلمان حتى نتوصل إلى انتخابات حرة".

Rechazamos el fraude del 6D.



Alzamos la voz en la Consulta Popular el 12D.



La comunidad internacional nos acompaña.



Hoy, esta @AsambleaVE se levanta una vez más al defender a nuestra gente y la Constitución con la extensión del Parlamento hasta lograr elecciones libres. pic.twitter.com/9Jm3XiPzKr — Juan Guaidó (@jguaido) December 26, 2020

هذا وأجريت انتخابات البرلمان المكون من مجلس واحد لفنزويلا - الجمعية الوطنية، في 6 كانون الأول/ديسمبر، وشارك فيها 107 أحزاب وجمعية سياسية، أي أكثر من 14 ألف مرشح في المجموع.

ورفض أكثر من 20 حزبا، بما في ذلك وحزب زعيم المعارضة خوان غوايدو، التصويت. وأعلن عدد من الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عدم الاعتراف بالانتخابات البرلمانية.