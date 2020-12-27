مقتل 7 إثر حادث طعن في الصين

ووفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، وقع الحادث في مدينة كايوان، حيث ألقت الشرطة القبض على المشتبه فيه، وتم نقل المصابين بينهم ضابط شرطة شارك في عملية القبض على المشتبه فيه، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

— Global Times (@globaltimesnews) December 27, 2020

وبحسب الصحيفة فتحت الجهات المختصة تحقيقا للوقوف على كافة ملابسات وأسباب الحادث.