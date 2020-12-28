الغارديان: النظام الصحي البريطاني على وشك الانهيار.. والأزمة هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية

نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، مقالا مطولا، أكدت فيه أن بريطانيا تواجه الآن أخطر حالات الطوارئ منذ الحرب العالمية الثانية.

وأكدت الصحيفة أن النظام الصحي البريطاني على وشك الانهيار، وأشارت أن مستقبل الدولة على المحك بسبب الوعود "الخادعة" التي قدمها رئيس الحكومة بوريس جونسون عند اتخاذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.

The Guardian view on Brexit in a time of Covid: Crisis? What Crisis? Editorial https://t.co/gBu3wD2nG4 — The Guardian (@guardian) December 25, 2020

​واعتبرت الغارديان أن تعامل جونسون مع الجائحة كان فشلا كبيرا لدرجة أنه "يمكن رؤيته من الفضاء".

وأكدت الصحيفة أن "بريطانيا تفتقر إلى حكومة مسؤولة قادرة على بناء سياسة متماسكة لمواجهة الأزمتين (بريكست وكورونا). وتحت حكم السيد جونسون، ليس من الواضح على الإطلاق أننا سنحصل على سياسة كتلك".

واستنكرت الصحيفة عدم تحرك جونسون لمواجهة خروج الفيروس عن السيطرة للمرة الثالثة هذا العام، فيما يموت المئات كل يوم، مشددة على ضرورة استدعاء البرلمان لبحث الأمر بشكل جاد، ولا سيما سبل التعامل مع النسخة الجديدة من "كورونا" التي تفشت في البلاد مؤخرا.