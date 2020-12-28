بالفيديو... زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب سواحل جنوب تشيلي

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر سواحل جنوب تشيلي دون ورود تقارير بعد عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وقالت السلطات التشيلية إن: "زلزالا قويا وقع قبالة سواحل جنوب تشيلي، مما تسبب في اهتزاز في عدة مدن لكن دون ورود تقارير عن وقوع أضرار"، وفقا لموقع "deccanherald".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان إن:

“الزلزال وقع على عمق10 كم في مياه المحيط الهادئ وعلى بعد 149 كم جنوب غربي مدينة كورال بمنطقة لوس ريوس”.

ولم يتم إعلان إنذار من مخاطر وقوع تسونامي كما لم ترد حتى الآن أي معلومات حول سقوط إصابات أو أضرار مادية، وكان زلزال قوي بلغت شدته 6.7 درجات على مقياس ريختر ضرب في الأول من أيلول الماضي ساحل شمال تشيلي.

وتقع تشيلي في منطقة تسمى طوق النار التي تحيط بحوض المحيط الهادي وهي معرضة لزلازل ونشاط بركاني دائم وقد شهدت زلزالين مدمرين أحدهما عام 2010 بقوة 8.8 درجات وبلغ عدد ضحاياه 500 شخص وسط وجنوب البلاد فيما وقع زلزال آخر عام 2015 بشدة 8.3 درجات عام 2015 وتسبب بمقتل 15 شخصا.