يذكر بالحاجة لاستمرار اليقظة... أول تعليق من بايدن على انفجار ناشفيل... فيديو

أدلى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أمس الاثنين، بتصريحات حول التفجير الذي وقع في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي في يوم عيد الميلاد الجمعة الماضية.

وأكد بايدن أن "هذا القصف تذكير بالقوة التدميرية التي يمكن أن يحشدها فرد أو مجموعة صغيرة والحاجة إلى استمرار اليقظة في جميع المجالات".

وحرص بايدن على توجيه الشكر للضباط في إدارة شرطة مترو ناشفيل على تصرفهم السريع إزاء الحادث، قائلا: "أود أن أشكر قسم الشرطة في ناشفيل، ولا سيما ضباط الشرطة الخمسة الذين عملوا بسرعة كبيرة لإخلاء المنطقة قبل وقوع الانفجار وخاطروا بحياتهم، وجميع رجال الإطفاء وأول المستجيبين الذين قفزوا إلى العمل في وقت مبكر من صباح عيد الميلاد".

وأشار بايدن عن ضباط ناشفيل إلى أن "شجاعتهم ورباطة جأشهم أنقذت الأرواح، وحالت دون حدوث نتائج أسوأ، نحن ممتنون إلى الأبد لوكالة إنفاذ القانون تلك، أعرف أن قلوب جميع الأمريكيين مع سكان ناشفيل وهم يعيدون البناء والتعافي من هذا الحدث الصادم".

Joe Biden on Christmas Day Nashville Bombing:



“This bombing was a reminder of the destructive power that an individual or a small group can muster.”pic.twitter.com/optsNNRCfe — GrootRatel - ATTN:@TRUMP National Emergcy &END All (@GrootRatel) December 28, 2020

وفي سياق متصل، صرح جون كوبر عمدة ناشفيل إنه لم يسمع من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد تفجير يوم عيد الميلاد في ناشفيل، الذي خلف ثلاثة جرحى وتضرر أكثر من 40 شركة.

وعندما سألته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عما إذا كان قد سمع من الرئيس ترامب ، أجاب كوبر: "لا ، لم أفعل".

ولم يصدر عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق على حادث التفجير بناشفيل، سوى في صباح يوم الحادثة، عندما أصدر نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جود دير البيان التالي: "تم إطلاع الرئيس ترامب على الانفجار الذي وقع في ناشفيل بولاية تينيسي ، وسيواصل تلقي تحديثات منتظمة. الرئيس ممتن لأوائل المستجيبين الرائعين ويدعو لمن أصيبوا ".

وقالت مصادر لشبكة "فوكس نيوز"، إن السلطات تعتقد أن أنتوني كوين وارنر البالغ من العمر 63 عاما كان يملك عربة سكن متنقلة انفجرت في وسط مدينة ناشفيل في وقت مبكر من يوم الجمعة. ويعتقد أيضا أنه توفي من جراء الانفجار.

ال المحققون في وقت سابق إن وارنر ربما كان على صلة بالحادث. تم العثور على أنسجة بشرية بين الحطام الذي خلفه الانفجار، وسيقوم المحققون بإجراء اختبار الحمض النووي.