إيران تهدد بـ"كارثة على إسرائيل" حتى "يدرك العرب خطأهم الكبير"

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني، كان بداية صحوة جديدة في العالم الإسلامي، وأن توقيت الرد على جريمة اغتياله مرتبط بتخطيط إيران".

قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، في لقاء خاص مع قناة "المنار"، إن "توقيت وظروف الرد على اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني ترتبط بتخطيط الجمهورية الإسلامية الخاص"، مضيفا أنه "رداً على اغتيال واستشهاد الفريق سليماني وجهت إيران ضربة قاتلة وشجاعة لقاعدة "عين الأسد" الأمريكية".

وعلق رضائي، على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، قائلا: "بدأت حرب جديدة بين إيران وأعدائها، وهذه الحرب مستمرة."، متابعا أنه "مع اقتراب نهاية إدارة ترامب، تقوم الولايات المتحدة بالتعاون مع الكيان الصهيوني بتنفيذ سلسلة من الإجراءات ضد إيران، وعلى أية حال هذه حرب أخرى ومن الطبيعي أن نستشهد في هذه الحرب... الحرب لم تنته بعد".

وشدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، على أن "إيران هي التي ستنهي الحرب"، قائلا: "إيران ستجلب كارثة على الكيان الصهيوني حتى تدرك الدول العربية المطبعة مع هذا الكيان أنها ارتكبت خطأً كبيراً".