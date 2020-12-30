الخارجية الأمريكية توافق على مبيعات أسلحة للكويت بقيمة 4.2 مليار دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الثلاثاء، إن "وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع طائرات هليكوبتر أباتشي وقطع غيار لنظام باتريوت الصاروخي للكويت في صفقتين منفصلتين، قد تصل قيمتهما إلى 4.2 مليار دولار.

وذكر البنتاغون، أن "حكومة الكويت كانت قد طلبت شراء ثماني طائرات أباتشي إيه.إتش-64 إي، وتحديث 16 طائرة أباتشي إيه.إتش-64 دي إلى النسخة أباتشي إيه.إتش-64 إي.



وأضاف في بيان أن قيمة صفقة طائرات الهليكوبتر قد تصل إلى أربعة مليارات دولار ، بينما ستصل قيمة قطع غيار منظومة باتريوت الصاروخية والتدريب على النسخة المطورة إلى 200 مليون دولار.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، الكونغرس بالصفقتين، الثلاثاء.

وبرغم الموافقة، فإن الإخطار لا يشير بالضرورة إلى أنه قد تم توقيع عقد أو إتمام المفاوضات، وفقا لرويترز.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية، قالت أمس، إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع ثلاثة آلاف من الذخائر الموجهة فائقة الدقة للسعودية، في صفقة تصل قيمتها إلى 290 مليار دولار.