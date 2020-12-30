وزير الصحة التركي يكشف كيف حصلت بلاده على لقاح كورونا من الصين

كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، عن الطريقة التي حصلت بها بلاده على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) من الصين.

وقال الوزير إن بلاده حصلت على اللقاح عبر الشركات المنتجة للقاح بشكل مباشر، نافيا ما تردد بشأن قيام بلاده بشراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من الصين عبر "شركة وسيطة".

وأكد الوزير في تغريدة نشرها على حسابها الرسمي على تويتر، فجر اليوم الأربعاء، أن "هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة".

Aşı tedarikinde aracı firma kullanıldığına dair iddialar ile ilgili açıklamamız ektedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar. pic.twitter.com/oCz0erDGqC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 29, 2020

​وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، جاء تعليق الوزير على ما تناولته العديد من الصحف بهذا الخصوص.

وأكد الوزير في تغريدته أنه "وكما أعلن من قبل، قامت بلاده بشراء اللقاحات بعد لقاءات مباشرة تمت مع الشركات المنتجة".

وأعلن الوزير في تغريدة أخرى فجر اليوم، أن الطائرة المحملة بالدفعة الأولى من اللقاحات ستصل العاصمة أنقرة قادمة من الصين في الـ05.30 صباحًا (بالتوقيت المحلي التركي).

تركيا..الدفعة الأولى من لقاح كورونا الصيني تصل أنقرة

على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية هبطت بمطار "أسن بوغا" الساعة الـ05.30 فجرًا بحسب ما أعلنه وزير الصحة، فخر الدين قوجهhttps://t.co/6bvmbLFgl0 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 30, 2020

​ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن تركيا أعلنت عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.