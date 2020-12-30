روحاني يكشف موعد الثأر لقاسم سليماني

وجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني رسالة إلى الأمريكيين مهددا بإنهاء وجود القوات الأمريكية في المنطقة انتقاما لمقتل الفريق قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، قال روحاني مخاطبا الأمريكيين: "قد قطعتم يد القائد سليماني في العراق، فلابد أن نقطع أقدامكم وننهي وجودكم في المنطقة، وما دمتم موجودين في المنطقة يعني أننا لم ننتقم بشكل نهائي، ومتى ما إن تم إنهاء وجودكم في المنطقة يعني أن الثأر قد تحقق".

وأضاف روحاني، قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قاسم سليماني ورفاقه بالقرب من مطار بغداد، "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته بومبيو هما المسؤولان عن هذه الجريمة إضافة إلى أطراف أخرى".

وشدد على أن "الشعب الإيراني لن يكف عن ملاحقة هؤلاء لأن من حقه الثأر لدم هذا القائد الكبير".

وتابع: "تنظيم داعش الإرهابي هو صنيعة الصهاينة والأمريكان الذين هم المستفيد الأول من خلق الاضطرابات والانهيار الأمني في المنطقة".

وتابع روحاني: "الصهاينة هم المنتفعون من انعدام الأمن في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وأفغانستان، وبالتالي فإنهم اغتالوا القائد سليماني لأنه وقف إلى جانب هذه الدول، وحال دون تحقيق المصالح الصهيونية".