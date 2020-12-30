وفاة مسن إسرائيلي بعد ساعات من تلقيه لقاح كورونا

توفي مسن إسرائيلي في الـ 88 من عمره بعد ساعات من تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن هذه الوفاة تأتي بعد يوم من وفاة إسرائيلي آخر يبلغ من العمر 75 عاما، إثر أزمة قلبية انتابته بعد وقت قصير من الحصول على اللقاح.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن العاملين في المجال الطبي لا يعتقدون أن وفاة الرجلين مرتبطة باللقاح.

وأوضح المركز الطبي في جامعة هداسا أن الرجل البالغ من العمر 88 عاما كان يعاني من أمراض حادة ومزمنة.

أما الرجل البالغ من العمر 75 عاما والذي توفي يوم الاثنين كان يعاني من حالات مرضية سابقة وتعرض لأزمات قلبية في السابق، بحسب وزارة الصحة.

وحاليا تقوم إسرائيل بتطعيم الكوادر الطبية، والأشخاص، فوق سن الستين والمصابين بأمراض مزمنة.

وتأمل أن تبدأ في تطعيم المعلمين وموظفي المدرسة في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل وقعت اتفاقا مع شركة "فايزر" للحصول على اللقاح المضاد لكورونا الذي تنتجه الشركة.