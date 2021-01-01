إخلاء مطار مدينة غيسبورن شمال شرق نيوزيلندا بعد تهديد بوجود قنبلة

أعلنت السلطات في مدينة غيسبورن، شمال شرق نيوزيلندا، إخلاء مطار المدينة، بعد تهديد بوجود قنبلة.

موسكو - سبوتنيك. وكتبت صفحة "مطار غيسبورن"، على فيس بوك، اليوم الجمعة أن "تهديد بوجود قنبلة أدى إلى إغلاق المطار وتم إخلاء المحطة بعد الساعة 11 صباحًا (بالتوقيت المحلي)".

وأضاف المنشور أنه "تم تحويل الرحلات الجوية في منتصف الطريق.. ولا يُسمح لأي شخص بالعودة إلى المبنى أو في موقف السيارات للحصول على سياراتهم".

وذكرت السلطات المحلية أن الشرطة التي أمرت بالإخلاء، تقوم حاليًا بالتحقق من تفاصيل التهديد. وأسفر الحادث عن تأخير عدة رحلات جوية.