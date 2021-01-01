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    رئيس مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، يدلي ببيان حول نتائج مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أمام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بروكسل ، بلجيكا، في 24 ديسمبر 2020.

    العام الجديد والقواعد الجديدة: المملكة المتحدة تبدأ مستقبل ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

    © REUTERS / POOL
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    بدأت بريطانيا اليوم الجمعة عاما وحياة جديدة خارج أوروبا، بعد أن تركت قواعد التداول في السوق الموحدة للكتلة تسير بمفردها للمرة الأولى منذ ما يقرب من نصف قرن.

    سيطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على السياسة منذ عام 2016، وأصبح الأمر حقيقة واقعة قبل ساعة من منتصف ليل أمس، منهياً بذلك التزام المملكة المتحدة الذي دام 48 عاماً باتباع قواعد بروكسل.

    وانتهت حرية الحركة لأكثر من 500 مليون شخص بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الـ 27.

    وعادت عمليات التدقيق الجمركي الأكثر صرامة للمرة الأولى منذ عقود، على الرغم من السمسرة التي خاضها بشق الأنفس في اتفاق تجاري معفاة من التعريفات الجمركية والحصص.

    وعكست صحف رأس السنة الجديدة التغيير التاريخي الذي لا يزال يثير الانقسام العميق، والذي ستكون له تداعيات على الأجيال القادمة.

    وأظهرت الصورة التي التقطتها صحيفة "ديلي إكسبريس" المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المنحدرات البيضاء في دوفر، رمز دائم للبريطانيين، مع كتابة "الحرية" على علم الاتحاد.

    مستقبلنا. بريطانيا لدينا. مصيرنا، تم كتابة عنوانها الرئيسي.

    ومع ذلك، كانت صحيفة "إندبندنت" المؤيدة للاتحاد الأوروبي أقل يقيناً، حيث قالت: "خارج المأزق - أو قطع هائمة؟"، مما يعكس عدم اليقين على نطاق واسع على المسار الذي اختارته البلاد الآن.

    © Photo / Basel Alkazemi
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    ومع بزوغ الفجر في عام 2021، تحول الاهتمام إلى حدود بريطانيا، ولا سيما موانئها البحرية الرئيسية في القناة، لمعرفة ما إذا كانت نهاية التجارة السلسة والسفر ستتسبب في تأخير وتعطيل المصالح.

    ولكن مع عيد رأس السنة الجديدة، حيث تتابع العطلة الرسمية مع عطلة نهاية الأسبوع، وبعد أن أعلنت الحكومة إدخال الشيكات على مراحل التبادل التجاري، لم يكن من المتوقع وجود سوى القليل من المشاكل.

    وقال جون كيف المتحدث باسم يوروتانيل التى تنقل الشحن والسيارات والعربات تحت القناة، بحس تقرير لوكالة "فرانسبريس": "إن توقعات المرور خلال الأيام القليلة القادمة خفيفة للغاية".

    وبحسب الوكالة الفرنسية، فإنه واعتبارا من يوم الاثنين، سيواجه المزيد من سائقى الشاحنات الذين ينقلون البضائع من وإلى البر الرئيسى الأوروبى القواعد الجديدة، بما فيها تصاريح القيادة حتى على الطرق المؤدية الى موانئ القناة.

    وتقدر رابطة النقل البري، وهي هيئة صناعية: إن "نحو 220 مليون استمارة جديدة ستحتاج الآن إلى ملء كل عام للسماح بالتجارة بالتدفق مع بلدان الاتحاد الأوروبي".

    وقال رود ماكنزي، المدير الإداري للسياسة العامة في هيئة الصحة الإنجابية، لصحيفة "التايمز" هذا الأسبوع: "هذا تغيير ثوري".

    وتشمل التغييرات العملية الأخرى المدة التي يمكن للبريطانيين زيارة منازلهم العطلات في القارة، للسفر مع الحيوانات الأليفة، ووضع حد للمشاركة البريطانية في برنامج طلاب الاتحاد الأوروبي.

    وقد يواجه المصطافون والمسافرين من رجال الأعمال الذين اعتادوا على السفر السلس إلى الاتحاد الأوروبي تأخيرات، على الرغم من أن المخاوف من أن يضطر البريطانيون إلى الحصول على تصاريح دولية للقيادة في أوروبا تم تجنبها بموجب اتفاق منفصل.

    أدى استياء الصيادون البريطانيون من التوصل إلى حل وسط فى اتفاقية التجارة الحرة للسماح باستمرار دخول قوارب الاتحاد الاوروبى فى المياه البريطانية، إلى مخاوف من وقوع اشتباكات فى البحر.

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    كما يواجه قطاع الخدمات المالية الرئيسي انتظاراً حريصاً لمعرفة على أي أساس يمكنه الاستمرار في التعامل مع أوروبا، بعد أن تم حذفه إلى حد كبير من الصفقة التجارية إلى جانب الخدمات بشكل عام، والتي تمثل 80% من الاقتصاد البريطاني.

    إيرلندا الشمالية، ستراقب الحدود مع إيرلندا عن كثب لضمان أن تكون الحركة غير مقيدة، وهو مفتاح اتفاق سلام عام 1998 الذي أنهى 30 عاما من العنف بسبب الحكم البريطاني.

    وفي اسكتلندا المؤيدة للاتحاد الأوروبي، أعطت الوزيرة الأولى نيكولا ستورغون علامة واضحة على معركة تلوح في الأفق من أجل تصويت جديد على الاستقلال. وقالت:

    "اسكتلندا ستعود قريبا، أوروبا. ابقي الضوء مضاءً".

    وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، فإن رئيس الوزراء بوريس جونسون متفائل بشكل كبير، واصفاً ذروة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنها "لحظة مذهلة للبلاد".

    وتعهد بأن بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تعرضها للتعرض للموجة المفاجئة في حالات الفيروس التاجي، ستكون دولة "منفتحة وسخية وتطلعية إلى الخارج ودولية وتجارة حرة".

    وأضاف في رسالة بمناسبة العام الجديد "لدينا حريتنا وعلينا ان نجني اغلاها".

    لا تزال الانقسامات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، السياسية والاجتماعية على حد سواء، عميقة ومن المرجح أن تستمر لسنوات، على الرغم من النهاية الصامتة للملحمة التي طغت عليها الأزمة الصحية العالمية.

    وتشير استطلاعات الرأى إلى أن معظم البريطانيين يرغبون فى التحرك ويشعرون بقلق أكبر ازاء تفاقم وباء الفيروس التاجى الذى أسفر عن مصرع أكثر من 73500 شخص فى بريطانيا وحدها .

    وحذر جونسون، الذي نجا بعدة أيام في العناية المركزة مع "كوفيد-19" في أبريل الماضي، من الأوقات الصعبة التي تنتظره، لكنه قال: إن "اللقاح الذي طورته المملكة المتحدة يوفر أسبابا للأمل".

    ولكن رغبته في أن تكون بريطانيا مزدهرة وأكثر تركيزاً على العالم قد تشهد عودة إلى المشاحنات حول خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تكتشف فيه البلاد ما تعنيه شروطها التجارية الجديدة في الواقع.

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