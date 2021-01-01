صدمة لرواد فندق ترامب مع اقتراب تنصيب بايدن

فوجئ رواد فندق ترامب في واشنطن بقرار جديد من الإدارة، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقررت إدارة الفندق في العاصمة الأمريكية، رفع أسعار الإقامة قبل حفل تنصيب بايدن، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا هيل".

وأعلن موقع الفندق، عبر الإنترنت، أن الحد الأدنى لثمن إقامة ليلتين للذين يزورون العاصمة حوالي يوم الافتتاح في 20 يناير/ كانون الثاني، قد تغير لتصبح الأسعار الآن 2225 دولارًا في الليلة ليومي 19 و20 يناير، مقارنة مع ما يقرب من 400 دولار للأيام الأخرى في يناير.

وكشف تقرير أن باقي الفنادق في المنطقة، قررت أيضا رفع أسعار غرفهم خلال فترة التنصيب.

وقرر فندق Hay-Adams وThe St. Regis، زيادة أسعار غرفهم خلال فترة التنصيب، ووصلت الأسعار إلى 1.399 دولارًا و999 دولارًا في الليلة الواحدة، على التوالي.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أعلنت الهيئة الانتخابية أو ما يعرف بـ"المجمع الانتخابي" في الولايات المتحدة، رسميا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا في انتخابات 2020.

وحصل جو بايدن على 302 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، أعلنت في اليوم التالي أن ترامب لا يزال منخرطا في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.