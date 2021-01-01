الرئيس الصربي يعلن بدء ضخ الغاز عبر خط "السيل التركي"

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، رسميًا بدء تشغيل الغاز من التيار التركي إلى خط أنابيب الغاز البلغاري-المجري الذي يمر عبر البلاد.

بلغراد- سبوتنيك. وقال فوتشيتش بعد تفقد البنية التحتية وتقرير الموظفين عن الاستعداد لبدء تشغيل الغازن اليوم الجمعة "هذا أمر بالغ الأهمية لصربيا، شكرا لكم على العمل المنجز".

وأضاف "عندما يكون لديك غاز في كل منطقة ... بهذا نجذب المستثمرين الذين يرغبون في فتح مصانع، ولا يزال لدينا الكثير من العمل للقيام به، وهذا ما يضمن لنا مستقبلًا أكثر أمانًا" .

وأشار فوتشيتش إلى أن صربيا، بمساعدة الأصدقاء والشركاء الروس، تمكنت من تزويد نفسها بالغاز، ومن ثم إرسال هذا الغاز إلى البوسنة والهرسك والمجر، وكذلك إعادة جزء من القرض لبناء خط الأنابيب مع الدخل من العبور.

وأكد فوسيتش سعر شراء الغاز عند 155 دولاراً للألف متر مكعب، على مستوى سنوي، يتوقع توريد 13.88 مليار متر مكعب من الغاز.

وأشار السفير الروسي إلى أهمية المشروع للتعاون الروسي الصربي واستقرار الطاقة في صربيا.

وأقيم الحدث بمشاركة السفير الروسي ألكسندر بوتان خارتشينكو ومدير الشركة الحكومية Srbiyagaz دوشان باياتوفيتش في قرية جوسبودجينسي شمال البلاد ، حيث تقع إحدى عقد توزيع الغاز لخط أنابيب الغاز.

في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، تم الانتهاء من مد أنابيب الامتداد الصربي لخط أنابيب الغاز على 402 كيلومترًا من الحدود البلغارية إلى المجر.

ويشار في هذا الصدد إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي" يتضمن بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب. وخصص الخط الأول لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية.