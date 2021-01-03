العثور على 80 ألف قذيفة غير متفجرة في قره باغ

أعلن مدير المركز الإنساني لتفكيك الألغام، سامويل ميسروبيان، أنه تم العثور على 80 ألف قطعة من القذائف والذخيرة والألغام التي لم يتفجر في محيط إقليم قره باغ، بدءا من 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وتفكيكها.

ستيبانكيرت- سبوتنيك. وأكد مدير المركز لوكالة "سبوتنيك" أن: "مجموعة "المركز الإنساني لتفكيك الألغام" يعمل منذ 1 أغسطس/آب 2020، وكان يعمل طوال الأعمال القتالية. وقد تمكنا من العثور منذ 27 سبتمبر والتخلص من 80 ألف قذيفة مختلفة لم تتفجر".

وأشار ميسروبيان إلى أن مستوى وجود القذائف غير المتفجرة في إقليم قره باغ لا يزال مرتفعا، موضحا أنه تم العثور على قرابة 30 - 40 ألف قذيفة لم تتفجر في محيط مدينة ستيبانكيرت.

ولفت إلى أنه الوقت المطلوب لتطهير الإقليم من الألغام بشكل كامل يتراوح ما بين 15 و20 سنة.

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بينهما، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.

وعقب ذلك، توصلت روسيا وتركيا بعد محادثات بينهما على إنشاء مركز مراقبة لوقف إطلاق النار في "قره باغ" تشرف عليه قوات البلدين.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.