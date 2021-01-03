بعد ساعتين من دخوله خلسة... توقيف مشتبه به في مقر إمبراطور اليابان

تمكنت الشرطة اليابانية من إلقاء القبض على رجل دخل مقر الإمبراطور خلسة.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، أن الرجل البالغ من العمر 29 عاما دخل بطريقة غير قانونية مقر إقامة الإمبراطور ناروهيتو في طوكيو.

وأشارت إلى أن الرجل أمضى على ما يبدو ساعتين قبل أن يتم العثور عليه في المقر.

ونقلت الوكالة عن شبكة "فوجي" اليابانية أن الرجل الموقوف نجح في دخول المجمع الإمبراطوري بمنطقة أكاساكا في قلب طوكيو مساء أمس السبت.

وأوضحت أنه تمكن من الوصول إلى مقر الإمبراطور من خلال بيت ضيافة مجاور.

وقالت مصادر في الشرطة إن الحرس الخاص بالإمبراطور أوقف الدخيل بعد ساعتين قرب منزل الأميرة يوريكو عمة إمبراطور اليابان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به أبلغ قوات الأمن أنه كان يرغب في مقابلة أفراد من عائلة الإمبراطور.

يذكر أن الإمبراطور ناروهيتو كان قد اعتلى العرش في عام 2019 إثر تنحّي والده.