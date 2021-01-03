مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار عند كنيسة في تكساس

قال حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، إن شخصا قتل وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في إطلاق نار عند كنيسة في تكساس، لافتا إلى احتجاز مشتبه به.

وعبر أبوت في بيان نقلته وكالة "رويترز"، عن مواساته لعائلات القتيل والمصابين في الحادث عند كنيسة ستارفيل، وقال إن الولاية ستعمل على ضمان تحقيق العدالة.

ولا يتوافر حتى الآن سوى قليل من التفاصيل. وعرضت محطة (كيه.إل.تي.في) التلفزيونية في شرق تكساس صورا لسيارات الشرطة خارج الكنيسة.

يتبع...