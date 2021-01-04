خبير بريطاني يحدد الفئة العمرية للأطفال الأكثر عرضة لنقل عدوى كورونا

صرح العالم البريطاني مارك والبورت بأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 عامًا هم أكثر عرضة سبع مرات لنقل عدوى فيروس كورونا.

وأشار والبورت إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بسهولة أكبر وسيكون من الصعب السيطرة عليها دون قيود أكثر صرامة.

وقال والبورت لصحيفة "ديلي ستار":

"نحن نعلم أن العدوى تنتشر في المدارس. ونحن نعلم أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 عامًا يكونون بسبع مرات أكثر ناقلين للعدوى لأفراد الأسرة".

وشدد البروفيسور على أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، والتي يُعتقد أنها أكثر عدوى بنسبة 70٪ من "كوفيد – 19"، تنتشر بسهولة أكبر بين الفئات العمرية الأصغر.

ورجح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الأحد أن القيود المحلية المفروضة في بريطانيا "توشك أن تصبح أشد " وذلك للحد من ارتفاع أعداد الإصابات "بكوفيد – 19".

وقال جونسون إنه قد تكون هناك حاجة لفرض إجراءات أقوى في أجزاء من البلاد خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن ذلك يشمل إمكانية إبقاء المدارس مغلقة.