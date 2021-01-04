الصين تصف نظرية تسريب فيروس كورونا من مختبرات ووهان بـ"الكاذبة"

قال المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية، هوا تشون ينغ، اليوم الإثنين، بأن السلطات الصينية تعتبر تصريحات نائب مستشار رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي ماثيو بوتينجر، حول نظرية تسرب فيروس "كورونا" من مختبرات ووهان الصينية بـ "الكاذبة".

وأضاف: "الجميع يعرف ما يسمى بنظرية تسريب الفيروس من المختبر في ووهان، حيث تم إنتاجه صناعيا. لقد انتقدها تقريبا جميع علماء وخبراء العالم في مجال مكافحة الأمراض، بما في ذلك المتخصصون الأمريكيون في هذا المجال". حسبما نقلته صحيفة "إيزفيستيا" الروسية.

وأشار تشون ينغ، إلى أن "العلماء الصينيين علقوا أيضا مرارا وتكرارا على هذه المعلومات، بل وزار الصحفيون الأمريكيون معهد ووهان لعلم الفيروسات، حيث تلقوا تفسيرات مفصلة حول ظهور فيروس "كورونا".

بالإضافة إلى ذلك، فإن "وسائل الإعلام الصينية استشهدت مرات عديدة بالأرقام والحقائق لدحض مزاعم تسرب فيروس "كورونا" من مختبرات ووهان.

ومن جانبه، أكد ممثل القسم بمختبر ووهان، أن نائب مستشار رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي ماثيو بوتينجر، يواصل تكرار "الكذبة" التي بدت سابقا".

وختم تشون ينغ، قائلا: "آمل حقا أن يوضح الجانب الأمريكي ماهية هذا البيان: هل هو الرأي الشخصي للسيد بوتينجر أم هو موقف الولايات المتحدة الرسمي".

وكان ماثيو بوتينجر، يوم أمس، قال: "إن التسريب من مختبر ووهان في الصين، هو أكثر طرح ذي "مصداقية" لأصل فيروس "كورونا" المستجد، دون أن يقدم أي دليل يدعم هذا الطرح، بل استند فقط إلى "أحدث البيانات الاستخبارية". © Sputnik . Pavel Bednyakov اختصاصية أمراض معدية تعلن عن موعد انتهاء وباء كورونا في العالم

وأضاف: "هناك أدلة متزايدة على أن المختبر، هو المصدر الأكثر احتمالا لتسرب الفيروس".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مايو/ أيار 2020: إن "لدى واشنطن "أدلة ضخمة" على أن الفيروس التاجي المستجد نشأ في مختبرات ووهان، لكن لم يتم الإعلان عنه مطلقا".

ومن جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "لا توجد أسباب لبناء نظريات مؤامرة حول أصل نوع جديد من فيروس "كورونا".