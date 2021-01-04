تسجيل
14:24 GMT04 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مدينة ووهان بعد عام من وباء كورونا، الصين 7 ديسمبر 2020

    الصين تصف نظرية تسريب فيروس كورونا من مختبرات ووهان بـ"الكاذبة"

    © REUTERS / Aly Song
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1047463464_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_4ab9a1410d864f5aab91340faae2081a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202101041047703951-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9/

    قال المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية، هوا تشون ينغ، اليوم الإثنين، بأن السلطات الصينية تعتبر تصريحات نائب مستشار رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي ماثيو بوتينجر، حول نظرية تسرب فيروس "كورونا" من مختبرات ووهان الصينية بـ "الكاذبة".

    وأضاف: "الجميع يعرف ما يسمى بنظرية تسريب الفيروس من المختبر في ووهان، حيث تم إنتاجه صناعيا. لقد انتقدها تقريبا جميع علماء وخبراء العالم في مجال مكافحة الأمراض، بما في ذلك المتخصصون الأمريكيون في هذا المجال". حسبما نقلته صحيفة "إيزفيستيا" الروسية.

    وأشار تشون ينغ، إلى أن "العلماء الصينيين علقوا أيضا مرارا وتكرارا على هذه المعلومات، بل وزار الصحفيون الأمريكيون معهد ووهان لعلم الفيروسات، حيث تلقوا تفسيرات مفصلة حول ظهور فيروس "كورونا".

    بالإضافة إلى ذلك، فإن "وسائل الإعلام الصينية استشهدت مرات عديدة بالأرقام والحقائق لدحض مزاعم تسرب فيروس "كورونا" من مختبرات ووهان.

    ومن جانبه، أكد ممثل القسم بمختبر ووهان، أن  نائب مستشار رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي ماثيو بوتينجر، يواصل تكرار "الكذبة" التي بدت سابقا".

    وزير الخارجية الصيني، وانغ يي
    © REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
    وزير الخارجية الصيني يتحدث عن أصل فيروس كورونا

    وختم تشون ينغ، قائلا: "آمل حقا أن يوضح الجانب الأمريكي ماهية هذا البيان: هل هو الرأي الشخصي للسيد بوتينجر أم هو موقف الولايات المتحدة الرسمي".
    وكان ماثيو بوتينجر، يوم أمس، قال: "إن التسريب من مختبر ووهان في الصين، هو أكثر طرح ذي "مصداقية" لأصل فيروس "كورونا" المستجد، دون أن يقدم أي دليل يدعم هذا الطرح، بل استند فقط إلى "أحدث البيانات الاستخبارية".
    تشديد الرقابة على ارتداء الكمامات الطبية في موسكو، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا، روسيا 28 أكتوبر 2020
    © Sputnik . Pavel Bednyakov
    اختصاصية أمراض معدية تعلن عن موعد انتهاء وباء كورونا في العالم
    وأضاف: "هناك أدلة متزايدة على أن المختبر، هو المصدر الأكثر احتمالا لتسرب الفيروس".

    من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مايو/ أيار 2020: إن "لدى واشنطن "أدلة ضخمة" على أن الفيروس التاجي المستجد نشأ في مختبرات ووهان، لكن لم يتم الإعلان عنه مطلقا".

    ومن جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "لا توجد أسباب لبناء نظريات مؤامرة حول أصل نوع جديد من فيروس "كورونا".

    انظر أيضا:

    ترامب يهاجم السلطات الصحية في أمريكا ويقول إن إصابات "كوفيد" مبالغ فيها
    الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا
    الكلمات الدلالية:
    نظريات, فيروس كورونا, الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    وصفات سحرية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء
    وصفات سحرية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك