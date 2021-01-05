قتلى وجرحى بانقلاب حافلة وسط البيرو

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 11 آخرون، يوم أمس الاثنين، إثر انقلاب حافلة مدنية في منطقة أوكايالي الواقعة بوسط البيرو.

وأصدرت هيئة مراقبة النقل البري للأشخاص والبضائع، بيان رسميا قالت فيه إنه تم تفعيل "بروتوكولات التدخل الفوري" مباشرة بعد وقوع الحادث، وفتح تحقيق لتحديد أسباب المأساة.

وكانت الحافلة في طريقها من العاصمة ليما باتجاه مدينة بوكالبا بجهة أوكايالي وعلى متنها نحو 30 شخصا.

وتشير التحقيقات الأولية للسلطات البيروفية إلى أن سوء الأحوال الجوية قد تكون وراء هذه الحادثة.

ويعزى وقوع حوادث السير في البيرو إلى غياب الحذر من قبل السائقين، والحالة السيئة للطرق والعربات.