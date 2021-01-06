المرشحين المعارضين في جمهورية افريقيا الوسطى يدعون لإلغاء نتائج الانتخابات

دعا عشرة مرشحين معارضين في الانتخابات بجمهورية افريقيا الوسطى إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في الجمهورية بعد إعلان فوز الرئيس الحالي فوستين-اركانج تواديرا فيها.

وجاء في البيان المشترك للمرشحين، نقلته وكالة "فرانس برس": "نحن ندعو للإلغاء البسيط"، وذلك، بحسب البيان بسبب الانتهاكات الكثيرة.

هذا وشهدت جمهورية إفريقيا الوسطى، عشية الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الـ27 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مظاهرات جديدة. وتتهم سلطات البلاد رئيس الدولة السابق فرانسوا بوزيزي، الذي لم يُسمح له بالمشاركة في السباق الانتخابي، بالدعوة إلى أعمال شغب ومحاولة الانقلاب.

يذكر أن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى قد تصاعد في أوائل كانون الثاني /ديسمبر عام 2013، عندما اندلعت اشتباكات في بانغي بين مسلحي جماعة سيليكا الإسلامية السابقة والمتمردين المسيحيين المعارضين لها. ووفقًا للبيانات الواردة من الأمم المتحدة في نهاية تموز / يوليو عام 2018، أُجبر ما يصل إلى مليون شخص خلال هذا النزاع على مغادرة منازلهم، وقتل حوالي 6 آلاف شخص.

هذا وفي 6 شباط/ فبراير عام 2019، وقعت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى وممثلو الجماعات المسلحة، عقب المحادثات التي جرت في الخرطوم ودامت ما يقرب من أسبوعين، على اتفاقية سلام تهدف إلى إنهاء الصراع الطويل الأمد في البلاد. اتفقت الأطراف على أن تنظيم انتخابات حرة وشاملة هو السبيل الوحيد لضمان تداول السلطة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة بضمان حرية تشكيل الأحزاب أو الحركات السياسية. كما تقرر تهيئة الظروف لعودة للاجئين الطوعية.