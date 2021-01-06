الخارجية الأمريكية ترحب بإعلان "العلا" وتصفه بـ"الخطوة الإيجابية"

علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء على قرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين ​المملكة العربية السعودية​ ودولة قطر.

وأصدر بومبيو بيانا رسميا أعرب فيه عن ارتياحه وسروره بالتقدم الذي تحقق مع إعلان "العلا" الصادر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس في المملكة العربية السعودية، ووصفه بالخطوة الإيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية.

وأضاف بومبيو قائلا: "ترحب الولايات المتحدة بالتعھد الذي تم إطلاقه بالقمة الخليجية والقاضي باستعادة التعاون في المبادرات العسكرية والاقتصادية والصحية والثقافية ومكافحة الفساد".

كما وجه بومبيو شكره لدولة الكويت على جھود الوساطة التي بذلتھا لتعزيز الحوار الخليجي قائلا: "أننا أقوى عندما نقف معا".

واجتمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في قاعة مرايا بالعلا، اليوم الثلاثاء، عقب القمة الخليجية.

واختتمت فعاليات قمة اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية مساء الثلاثاء، والتي عقدت في محافظة العلا السعودية، برئاسة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكد البيان الختامي لقمة العلا، على وحدة الصف وقوة وتماسك مجلس التعاون، وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.