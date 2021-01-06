رئيس أمريكي جمهوري سابق يحضر حفل تنصيب جو بايدن

أعلن المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش التابع للحزب الجمهوري، فريدي فورد، عن حضور بوش حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في العاصمة واشنطن في 20 يناير/كانون الثاني القادم.

وكتب فورد على حسابه بموقع "تويتر": "يتطلع الرئيس والسيدة بوش العودة إلى مبنى الكابيتول لحضور أداء اليمين من قبل الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس".

President and Mrs. Bush look forward to returning to the Capitol for the swearing in of President Biden and Vice President Harris. — Freddy Ford 🆒 (@kyfredchicken) January 6, 2021

وتابع في تغريدة أخرى، "أعتقد أن هذا سيكون حفل التنصيب الثامن الذي يحصلان على شرف حضوره (جورج بوش وزوجته)... ومراقبة الانتقال السلمي للسلطة هو شهادة وسمة مميزة لديمقراطيتنا التي لا تتقادم أبدًا".

ويعد بوش الابن، الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة، قد هنأ بايدن على فوزه في الانتخابات في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولا يعترف الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب بنتائج الانتخابات، حيث أعلن أنه "سيقاتل مثل الجحيم" بحسب تعبيره، للبقاء في الرئاسة الأمريكية، وأضاف أن "الناخبين الذين فاز بهم الرئيس المنتخب بايدن لن يأخذوا هذا البيت الأبيض".

وحصل جو بايدن على 302 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة.