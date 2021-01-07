قائد شرطة الكابيتول: القنابل التي عثرنا عليها كانت تمثل "تهديدا حقيقيا"

أعلن قائد شرطة الكابيتول ستيفين ساند، أن القنابل التي تم العثور عليها أمس الأربعاء، في محيط مبنى الكونغرس ومقر الحزب الجمهوري وسط العاصمة واشنطن كانتا تمثلان "تهديدا حقيقيا".

وأضاف قائد شرطة الكابيتول، ستيفين ساند، في بيان أصدره اليوم الخميس، أن "فريق التعامل مع المواد الخطيرة التابع لشرطة الكابيتول الأمريكي حدد أن كلا العبوتين الناسفتين كانتا خطيرتين حقا وكان من الممكن أن تلحقا أضرارا كبيرة بالأمن العام".

وأكد ساند أن "خبراء الشرطة قاموا بإبطال مفعول كلا العبوتين ونقلوهما إلى مكتب التحقيقات الفدرالي للتحقيق والتحليل".

وأعلنت شرطة العاصمة الأمريكية، واشنطن، اليوم الخميس، ارتفاع وفيات أحداث الكونغرس إلى 4 أشخاص، 3 بسبب طوارئ طبية وواحد بعيار ناري.

وقال قائد إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم داخل الكونغرس يوم الأربعاء.

وأضاف كونتي وإنه تم اعتقال 52 شخصا بعدما اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس محاولين منع التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر في الهيئات الأمنية الأمريكية، بأن المرأة التي أصيبت خلال إطلاق نار في مبنى الكونغرس بعد دخول المتظاهرين إليه توفيت.

​واقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس، وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها اليوم في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".