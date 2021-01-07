جنرال إثيوبي: قوات إريترية دخلت إقليم تيغراي ‬خلال الاشتباكات

قال جنرال كبير في الجيش الإثيوبي في مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع إن القوات الإريترية دخلت إثيوبيا دون دعوة بينما كان جنوده يشتبكون مع قوة متمردة في إقليم تيغراي الشمالي.

ويظهر المقطع المصور- الذي لم يتسن التحقق من صحته على نحو مستقل- الميجر جنرال بيلاي سيوم وهو يتحدث في اجتماع في مقلي عاصمة الإقليم أواخر ديسمبر كانون الأول من العام المنصرم، بحسب رويترز.

وقال سيوم "دخلت قوات لم نرد دخولها. هل كنا من دعوناهم (للدخول)؟ كلا ... دخلوا من تلقاء أنفسهم ويجب توضيح ذلك".

ولم ترد متحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ولا رئيس فريق الطوارئ الإثيوبي في عملية تيغراي ولا متحدث عسكري على تساؤلات بشأن المقطع المصور، كما لم يصدر رد أيضا من وزير الإعلام الإريتري يماني مسقل.

يشار إلى أن إثيوبيا وإريتريا وقعتا عام 2018 اتفاق سلام أنهى أعمالا قتالية استمرت لعقدين من الزمان وتعتبران حاليا الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عدوا مشتركا.

ونفى كلا البلدين أي مشاركة للقوات الإريترية في الصراع داخل تيجراي، لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت الشهر الماضي إنها تثق في تقارير عن وجودهم هناك.