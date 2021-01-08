البرازيل تعلن عن بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك -  V" قريبا

أعلنت شركة الأدوية "أونياو كويميكا "البرازيلية، اليوم الجمعة، عن البدء الوشيك في إنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك - V".

ووفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن الخدمة الصحفية للشركة، ستطلب الشركة من موسكو توفير عدد كبير من جرعات اللقاح.

وجاء في البيان الصادر عن الشركة: "نخطط لتقديم طلب عاجل في الأيام المقبلة، حيث إن تطور الوباء يتطلب من جميع الأطراف التحرك بسرعة".

وبحسب الشركة، وصلت المواد المستخدمة في إنتاج اللقاح من روسيا إلى البرازيل، في 6 كانون الثاني/يناير الجاري.

ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز، تحتل البرازيل المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا. تم تسجيل ما يقرب من 8 مليون حالة إصابة وأكثر من 200 ألف حالة وفاة هناك. وتعافى أكثر من 7 مليون شخصا.