إعلام: وفاة طبيب أمريكي إثر سكتة دماغية بعد تلقيه لقاح فايزر

توفي طبيب بولاية فلوريدا عن عمر يناهز 56 عامًا من نزيف دماغي بعد أسابيع قليلة من تلقيه لقاح فايزر، ضد فيروس كورونا المستجد، وتم تشخيص حالته بنقص حاد في الصفائح الدموية بعد التطعيم.

موسكو - سبوتنيك. ووفقًا لتقرير "يو إس إيه توداي" نقلاً عن تصريحات لوزارة الصحة بفلوريدا وزوجة المتوفى، فإن طبيب أمراض النساء، جريجوري مايكل من مركز ماونت سيناي الطبي في ميامي بيتش توفي يوم الاثنين إثر سكتة دماغية نزفية ناجمة على الأرجح من نقص في الصفائح الدموية.

ويشار إلى أن مايكل تلقى لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا المستجد يوم 18 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي نهاية شهر ديسمبر/ كانونو الأول الماضي، أصيب ممرض يبلغ من العمر 45 عاما في كاليفورنيا بفيروس كورونا المستجد، بعد أسبوع من تلقيه لقاح شركة "فايزر" المضاد لمرض "كوفيد 19".

وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز"، كتب ماثيو دبليو، الممرض في مستشفيين محليين مختلفين، على "فيسبوك"، إنه تلقى لقاح "فايزر"، في 18 ديسمبر/ كانون الأول، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأخبر الشبكة أنه شعر بألم في ذراعه ليوم واحد لكنه لم يعان من أي آثار جانبية أخرى، وبعد 6 أيام عشية عيد الميلاد، أصبح مريضا عقب مناوبته في وحدة "كوفيد 19"، وشعر بقشعريرة ثم أصيب بآلام في العضلات وإرهاق.

وقال التقرير إنه ذهب إلى موقع اختبار في المستشفى وأثبتت إصابته بمرض "كوفيد 19" اليوم التالي لعيد الميلاد.