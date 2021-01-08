تسجيل
10:38 GMT08 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    انفجار ناجم عن ذخيرة للشرطة أثناء تجمع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن

    الكونغرس الأمريكي في خطر... من حرائق البريطانيين إلى الأعمال التخريبية لأنصار ترامب

    © REUTERS / LEAH MILLIS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1047724501_0:279:3026:1981_1200x675_80_0_0_501b0fda54127c95a18adaae795a6166.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202101081047731077----%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8--/

    ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مبنى الكونغرس الأمريكي إلى عمليات تخريبية وأعمال شغب وعنف، فاقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي، يوم الأربعاء، السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، من قبل أنصار ومؤيدي الرئيس السابق، دونالد ترامب، جاء رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

    وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين بسبب الطوارئ الطبية، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى. وفقا لما أعلنته وكالة "رويترز".

    وقد أكد الكونغرس أن جو بايدن، هو الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة في الساعات الأولى من يوم أمس الخميس، بعد جلسة لمجلس الشيوخ تأجلت لأكثر من خمس ساعات بسبب الاحتجاجات و الأعمال التخريبية.

    كما تجري وكالات تطبيق القانون في العاصمة واشنطن، تحليلا لما حدث يوم الأربعاء، 6 يناير/ كانون الثاني، ولماذا سمح لمؤيدي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالدخول إلى مبنى الكابيتول.

    وكان ترامب، قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

    فما الذي تعرفه عن مبنى الكابيتول وماهي الأحداث الدرامية التي حدثت فيه من قبل؟

    مبنى الكابيتول الأمريكي هو مقر المجلس التشريعي لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. يقع في واشنطن العاصمة، فوق تلة تسمى "كابيتول هيل" في الجهة الشرقية من حديقة ناشيونال مول الوطنية.

    تفريق تجمع لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكابيتول الأمريكي بالغاز المسيل للدموع
    © REUTERS / STEPHANIE KEITH
    إعلام: وفاة ضابط بشرطة الكونغرس بعد إصابته خلال اقتحام مبنى الكابيتول

    في عام 1776، استقلت الولايات المتحدة الأمريكية عن بريطانيا، وقام الرئيس الأول، جورج واشنطن، بنقش مقاطعة كولومبيا خارج ولاية ماريلاند واستئجار المهندس المعماري الفرنسي بيير تشارلز لانفانت، لتخطيط مدينة جديدة سميت على اسم الرئيس (واشنطن).

    تم الانتهاء من المبنى في عام 1800 وأصبح مقرا لمجلس الشيوخ ومجلس النواب. ولكن في عام 1812 اندلعت الحرب مع بريطانيا، التي كانت لا تزال تسيطر على كندا، وسارت قوات الملك جورج الثالث جنوبا. وفي أغسطس 1814، وصلت القوات البريطانية إلى واشنطن وأحرقت مبنى الكابيتول والبيت الأبيض قبل الانسحاب.

    الحرب الأهلية الأمريكية

    أشرف المهندس المعماري، بنجامين لاتروب، على إعادة بناء مبنى الكابيتول ولكن بين عامي 1815 و 1819 اجتمع الكونغرس أولا في فندق "بلودجيت" الذي أصبح لاحقا المحكمة العليا الأمريكية.

    وفي عام 1818، تم استبدال لاتروب بالمهندس تشارلز بيلفينش، حيث أعاد تصميم القسم المركزي من مبنى الكابيتول ونصب فوقه قبة خشبية مغطاة بالنحاس. وحتى عام 1851 دمر حريق مكتبة الكونغرس في القسم الغربي الأوسط من الكابيتول وخلال الحرب الأهلية، تم استخدام المبنى كثكنات ومستشفى ومخبز.

    في 4 يوليو/تموز 1861 وافق الكونغرس على منح الرئيس أبراهام لنكولن، صلاحيات خاصة لشن الحرب ضد الكونفدرالية للحفاظ على الاتحاد. وفي عام 1865، تم بناء ثاني قبة له والانتهاء من العمل عليه.

    المنظارة الانتخابية بين المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، الانتخابات الرئاسية، الولايات المتحدة الأمريكية 22 أكتوبر 2020
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ترامب: من شاركوا في أعمال العنف في الكونغرس سيدفعون الثمن

    محاولة تفجيرية خلال الحرب العالمية الأولى

    بقيت الولايات المتحدة خارج الحرب العالمية الأولى عندما اندلعت في أوروبا في صيف عام 1814. لكن الرئيس الأمريكي، توماس وودرو ويلسون، الثامن والعشرين، قدم دعما غير رسمي لبريطانيا، مما أثار غضب العديد من الأمريكيين الألمان.

    وفي عام 1915، زرع إيريك مونتر، الأستاذ السابق للغة الألمانية في جامعة هارفارد، قنبلة في قاعة مجلس الشيوخ الفارغة. وانفجرت ونسفت النوافذ والأبواب لكنها لم تصب أي أحد. وهرب مونتر، (جاسوس الحكومة الألمانية) والذي كان يعرف أيضا باسم (فرانك هولت)، من واشنطن وزرع كذلك قنبلة على سفينة أمريكية كانت تصدر ذخائر إلى بريطانيا. ثم أطلق النار وأصاب رجل الأعمال المصرفي الأمريكي، جي بي مورغان، قبل أن يتم القبض عليه في النهاية.

    في أوائل السبعينيات، كان هناك عدد من المنظمات الإرهابية المحلية النشطة في الولايات المتحدة. وفي الأول من مارس/ آذار 1971، زرع الجناح اليساري قنبلة في مرحاض للرجال في الجزء التابع لمجلس الشيوخ من مبنى الكابيتول وتسبب الانفجار بأضرار بلغت 200 ألف دولار.

    وشكلت هذه الحادثة الإعتدائية صدمة لدى أعضاء الكونغرس، واضطر رئيس شرطة الكابيتول، جيمس باول، إلى إعادة التفكير بالكامل في الأمن في المبنى.

    مظاهرة المزارعين الأمريكيين في 1979.

    في أواخر السبعينيات، كان الاقتصاد الأمريكي يتأرجح جزئيا من أزمة إلى أخرى، كنتيجة لأزمة النفط. وفي الأسبوع الأول من شهر فبراير/ شباط 1979، نزل آلاف المزارعين إلى واشنطن من أماكن بعيدة مثل تكساس وكولورادو وميتشيغان، وقد أحضر العديد منهم جراراتهم معهم، بهدف الضغط على الحكومة من أجل قانون الزراعة الجديد، من شأنه زيادة أسعار المحاصيل، وكانوا متعاطفين مع الرئيس جيمي كارتر، وهو نفسه مزارع فول سوداني سابق في جورجيا، الذي قال: "لا أعرف أي مجموعة أخرى عانت أكثر من التضخم من المزارعين".

    وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
    © REUTERS / POOL
    بومبيو ومنوشين بحثا تفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي الخاص لعزل ترامب

    وأطلق على شارع بنسلفانيا المحاصر بالمركبات الزراعية والمنطقة المحيطة بمبنى الكابيتول اسم "تراكتورتاون".

    نقل عن لاري شميتز، وهو مزارع من كانساس، قوله: "نحن صامتون هنا مثل مجموعة من الحيوانات في حظيرة. لقد جئنا إلى هنا نحاول أن نفعل شيئا لهذا البلد وهم يعاملوننا بهذه الطريقة".

    بحلول أواخر فبراير/ شباط، غادر معظم المزارعين واشنطن، بدون مكاسب سياسية واضحة، تاركين المدينة مع فاتورة تنظيف تبلغ حوالي مليون دولار أمريكي.

    أحداث 1998 في أمريكا

    في 24 يوليو / تموز 1998 ، قام مسلح خارج مبنى الكابيتول بإطلاق النار أمام نقطة تفتيش أمنية على ضابط الشرطة الأمريكي، جاكوب تشيستنات.

    وأصيب سائح عندما أطلق ضباط شرطة آخرون النار على المهاجم، راسل ويستون، الذي ركض نحو باب يؤدي إلى مكتب السناتور توم ديلاي. وتبادل المحقق جون جيبسون، الذي كان جزءا من وحدة أمن السناتور ديلاي، إطلاق النار مع المهاجم راسل ويستون، أدت إلى مقتله. وتم دفنه مع جاكوب تشيستنات في مقبرة أرلينغتون الوطنية مع مرتبة الشرف الكاملة.

    أما المهاجم راسل ويستون، البالغ من العمر الآن 64 عاما، فلا يزال إلى الآن في مستشفى للأمراض النفسية تحت الحراسة المشددة. وادعى سابقا، أن الرئيس بيل كلينتون، كان "استنساخا روسيا، تم جلبه إلى الولايات المتحدة لأغراض التمرد الشيوعي".

    انظر أيضا:

    بالمادة 25 من الدستور الأمريكي يمكن إنهاء حياة ترامب السياسية فورا.. فما نصها ولماذا وضعت
    واشنطن... نشر صورة شخص يحمل قنبلة ومكافأة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عنه
    الكلمات الدلالية:
    الكونغرس الأمريكي, أمريكا, دونالد ترامب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    إنفوجرافيك... أبرز النقاط في بيان قمة العلا الخليجية
    أبرز النقاط في بيان قمة "العلا" الخليجية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك