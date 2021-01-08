بريطانيا تقر استخدام لقاح مودرنا ضد فيروس كورونا

وافقت الهيئة التنظيمية الطبية في بريطانيا، اليوم الجمعة، على لقاح مودرنا للاستخدام ضد كورونا.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان نقلته "رويترز"، إنها وافقت على شراء 10 ملايين جرعة إضافية من مودرنا.

ولدى بريطانيا الآن 17 مليون جرعة من لقاح مودرنا في الطلب، وسيبدأ تسليم الإمدادات إلى المملكة المتحدة اعتباراً من آذار/مارس المقبل.

وبلغ عدد البريطانيين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا قرابة 1.3 مليون، فيما تم تطعيم أكثر من 21 ألف مواطن بالجرعة الثانية والأخيرة.

وسجلت وزارة الصحة البريطانية، أمس الخميس، خلال آخر 24 ساعة 52618 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 62322 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة مليونين و889419 إصابة مؤكدة منها 78508 وفيات، فيما لا يزال في المستشفيات البريطانية أكثر من 30 ألف مصاب بالعدوى 2821 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات على حد سواء.

واضطرت السلطات البريطانية الشهر الماضي إلى إعادة تشديد الإجراءات الرامية للحد من انتشار الوباء في أجزاء واسعة من إنجلترا، منها العاصمة لندن، في ظل اكتشاف تفشي طفرة جديدة من العدوى في البلاد.