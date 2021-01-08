طلب لاستخدام لقاح أسترازينيكا داخل الاتحاد الأوروبي أواخر يناير

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أن هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي تقدم طلبا لاستخدام لقاح استرازينيكا ضد "كوفيد" في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان هيئة تنظيم الأدوية على موقع تويتر، اليوم الجمعة: "بعد تلقي بيانات إضافية من الشركة، تتوقع هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي أن تقدم استرازينيكا طلبًا الأسبوع المقبل للحصول على إذن تسويق مشروط لاستخدام لقاح "كوفيد-19" في الاتحاد الأوروبي. وقد يصدر قرار هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي بحسب دراسة البيانات وتقييمها بنهاية شهر يناير الجاري".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن المفوضية الأوروبية جددت عقدها مع شركة فايزر/بيونتيك، لشراء 300 مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الجرعات إلى 600 مليون جرعة.

وقدم المنظم الأوروبي لقاح فايزر/بيونتيك، في 21 ديسمبر/ كانون الأول، إلى السوق الأوروبية. وأصدرت المفوضية الأوروبية الموافقة النهائية على اللقاح في نفس اليوم، وبعد أيام قليلة بدأ تسليم اللقاح إلى دول الاتحاد الأوروبي. ويتضمن العقد الأولي شراء 300 مليون جرعة من اللقاح.

وبدأت بريطانيا الإثنين الماضي، عملية التطعيم باستخدام اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، من مجموعة أدوية "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد، وبالتالي ستكون أول دولة في العالم تقدم على استخدام هذا اللقاح.

وما يميّز هذا اللّقاح (أسترا زينيكا- أكسفورد) أنّه، أقل تكلفة وسهل التخزين، حيث يمكن حفظه في براد عادي، مقارنة بلقاحي "مودرنا" و"فايزر- بيونتيك"، اللذين يحتاجان إلى درجات حرارة منخفضة (-70 درجة) للتخزين، وقد تم الترخيص لهما وتوزيعهما في دول عدة لاسيما في الولايات المتحدة. وفقا لوكالة "رويترز".

وأوصت السلطات البريطانية، بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح "أسترا زينيكا- أكسفورد"، حيث ستتلقى ستة مستشفيات في إنجلترا، حوالي 530 ألف جرعة من اللّقاح المتاح، ومن المقرر بعد ذلك توسيع البرنامج في غضون أيام قليلة ليشمل عدة مئات من المواقع وتأمل الحكومة أن تقوم بتلقيح عشرات الملايين من الأشخاص في الأشهر القادمة. حسبما ذكرته وزارة الصحة البريطانية.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك: "يسعدني أن أطلق لقاح "أسترازينيكا- أكسفورد" الذي أتى نتيجة العلم البريطاني، وهذا يشكل تحولا في كفاحنا ضد هذا الفيروس الرهيب، وآمل أن يعيد الأمل للناس جميعا، بأن نهاية الجائحة باتت بمرأى منا".

وذكر مات هانكوك: بأن "بريطانيا كانت أولّ دولة في الشهر الماضي، تستخدم لقاح من شركة "فايزر- بيونيتك"، والذي يجب تخزينه في درجات حرارة منخفضة للغاية. وتلقى مليون شخص بالفعل جرعة واحدة على الأقل من هذا اللقاح في البلاد. بينما يمكن تخزين لقاح "أسترازينيكا- أوكسفورد" في ثلاجة عادية، مما يسهل نقله واستخدامه".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد صرّح يوم أمس، في مؤتمر صحفي، بأنه "ربما نحتاج للقيام بإجراءات أكثر صرامة في الأسابيع القليلة المقبلة. وأعتقد أن الجميع متفهم لهذا الأمر".