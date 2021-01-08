القاذفة الاستراتيجية الصينية "إتش – 20" المستقبلية

عرضت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، مقطع فيديو للقاذفة الاستراتيجية المستقبلية "إتش – 20" المعروفة كونها سخة طبق الأصل عن القاذفتين الأمريكيتين "بي 2 سبيريت" و"بي 21".

ويظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته أربع دقائق مسيرة مهنة الطيار المقاتل. وفي نهاية الفيديو، يجد بطل الفيديو نفسه في موقف الطائرات، حيث توجد طائرة يقوم بازالة الغطاء عنها.

كما يظهر في الفيديو قاذفة تشبه إلى حد كبير القاذفات الإستراتيجية الأمريكية "بي "2 الحالية والمستقبلية و"بي –21".

ووفقا لموقع "ذا درايف" المهتم بالشؤون الدفاعية والعسكرية، هذه هي أول مرة يتم عرض قاذفة "إتش – 20" المزودة صواريخ نووية وتقليدية، مشيرا إلى أن عرضها يعني أن تصميمها الديناميكي لم يعد سراً.

وفي وقت سابق من شهر آب / أغسطس، نشر موقع "ناشونال إنترست" الأمريكي تقريرا أكد فيه أن الجيش الصيني يطور طرازين من القاذفات الاستراتيجية واحد منها يشبه في مجسمه القاذفة الأميركية "بي 2 سبيريت"، وذلك وفقا إلى تقرير أصدرته وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية.

ويأتي تصنيع الطائرة الحربية ضمن استراتيجية بكين الرامية للتسلح بأحدث التقنية، بما فيها القاذفات الاستراتيجية.