الشرطة الأمريكية تضبط سارق منصة نانسي بيلوسي

وألقت الشرطة أمس الجمعة القبض على رجل ظهر في صور وهو يحمل المنصة خلال أحداث العنف التي شهدها مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضي، بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي".

وانتشرت على نطاق واسع صورة ادام كريستيان جونسون وهو يبتسم ويلوح بيده حاملا منصة بيلوسي من غرفة بمجلس النواب.

وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون، وجهت إليه تهمة الدخول أو البقاء عن عمد في مبنى أو أرض محظورة دون سلطة قانونية، وتهمة سرقة ممتلكات حكومية.

ووجهت السلطات اتهامات لعشرات المشتبه بهم عقب اقتحام المبنى يوم الأربعاء، بينما ناشد مكتب التحقيقات الاتحادي الناس المساعدة في تحديد المشاغبين في ضوء انتشار صور لأعمال الشغب على الانترنت. ولقي خمسة حتفهم في الأحداث بينهم ضابط من شرطة الكونجرس.

ومن جانبه حث السناتور مارك وانر، الرئيس المقبل للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، شركات الاتصالات اليوم السبت على الاحتفاظ بما لديها من محتوى وبيانات مرتبطة بأحداث الشغب الذي نشب خلال اجتماع المشرعين لإقرار فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

وأوضح وانر، في رسائل للشركات، كيف استغرق المشاغبون كل هذا الوقت لتوثيق الحدث وبثه على وسائل التواصل الاجتماعي وفي رسائل نصية "للاحتفال بازدرائهم لعمليتنا الديمقراطية".