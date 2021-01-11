ارتفاع عدد ضحايا الغارة الجوية جنوب غربي أفغانستان إلى 18 قتيلا

أفادت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا الغارة الجوية التي شنها الجيش الأفغاني على إقليم نيمروز الجنوبي إلى 18 قتيلا.

وذكرت وكالة "تولو نيوز" نقلاً عن السلطات الأفغانية المحلية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 18 شخصًا على الأقل، وأصيب العشرات في غارة جوية في مقاطعة نمروز جنوب غربي أفغانستان.

وفي السياق نفسه، قال رئيس المجلس الإقليمي في المنطقة، محمد ناص، إن من بين القتلى ثمانية أطفال، وسبع نساء، ورجال، وجميع الضحايا كانوا من نفس العائلة.

وتحقق الحكومة الأفغانية في غارة جوية، شنها الجيش على إقليم نيمروز الجنوبي، قال مسؤولون محليون إنها أسفرت عن مقتل 14 مدنيا، في حين نقل سكان المنطقة جثث القتلى إلى عاصمة الإقليم احتجاجا.

وأكد مسؤولون حكوميون الهجوم الذي وقع ليلة أول أمس السبت، لكنهم قالوا اليوم إن المعلومات الأولية أظهرت أن جميع القتلى من متمردي حركة "طالبان" الذين يقاتلون قوات الأمن الأفغانية، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".