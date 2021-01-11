إيران تطلب من الإنتربول إصدار إشعار أحمر لمنفذي اغتيال "سليماني" و"زادة"

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، فقد أعلن المتحدث باسم الشرطة في إيران عن طلب سلطات بلاده من الشرطة الدولية (الإنتربول) إصدار إشعار أحمر لأربعة من منفذي اغتيال اللواء قاسم سليماني والعالم النووي فخري زادة.

يشار إلى أن الإشعار الأحمر هو طلب اعتقال شخص مطلوب من قبل سلطة قضائية أو محكمة دولية بهدف تسليمه، وعند إصداره يجب على الشرطة الدولية متابعة الشخص المطلوب، وتسليمه فور العثور عليه إلى الدولة المتقدمة بطلب الإشعار.

جدير بالذكر أن اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قد قتل برفقة آخرين صباح الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني 2020، في طريق مطار بغداد أثر قصف قامت به طائرات أمريكية مسيرة.

وفي الـ 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قتل العالم الإيراني"محسن فخري زادة" رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع، إثر هجوم في مدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرق العاصمة طهران.