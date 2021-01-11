محكمة تركية تصدر حكما بسجن داعية 1075 عاما

أصدرت محكمة تركية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لفترة خيالية تجاوزت ألف عام على داعية ديني.

وبحسب موقع إذاعة "مونت كارلو" فإن المحكمة قضت بسجن الداعية التركي عدنان أوكتار 1075 عاما، على خلفية إدانته بسلسلة جرائم جنسية.

وأشار إلى أن أوكتار، المعروف باسم "هارون يحيى"، شخصية مثيرة للجدل في البلد الأوروبي.

وصار أوكتار معروفا للأتراك على خلفية البرامج التي كان يبثها عبر قناته على شبكة الإنترنت.

واعتاد الرجل المثير للجدل، الظهور في برامجه وحوله نساء يبالغن في وضع المكياج، ويلبسن ثيابا خفيفة، حيث أطلق عليهن مسمى"القطط".

وفي يوليو/ تموز من عام 2018 ألقت السلطات القبض على أوكتار، لتصدر عليه اليوم محكمة في اسطنبول حكما بالسجن 1075 عاما، بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي، والاعتداء الجنسي على قاصرات والاحتيال ومحاولة التجسس.

وفي القضية ذاتها صدرت أحكام شديدة بالسجن على عشرات الأشخاص الآخرين ضمن 236 مشتبها بهم.

وحظي أوكتار بشهرة خارج تركيا، بعد أن نشر كتابا بعنوان "أطلس الخلق"، يضم 770 صفحة، أعرب فيه عن رفضه للنظريات التطورية والرؤى العلمية حول نشأة الكون والإنسان.