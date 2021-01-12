وزير الدفاع الإيراني: الأعداء لا يفهمون لغة أخرى غير لغة القوة

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أن "أعداء إيران لا يفهمون لغة أخرى غير لغة القوة"، قائلا إن "جميع مؤامرات الأعداء لتطويق إيران باءت بالفشل".

وتابع العميد أمير حاتمي، أن "القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية باتت اليوم واحدة من أفضل الجيوش على مستوى العالم"، مشيرا إلى أن "تصاميم وإنتاج الأسلحة الاستراتيجية في البلاد تشهد تطورا متصاعدا خاصة من حيث النوعية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "إننا نعمل على تطوير نوعية الأسلحة الاستراتيجية يوما بعد يوم من خلال تقليص المسافة الزمنية بين ولادة الفكرة والإنتاج الفعلي، وبذلك نرتقي بمستوى الردع لدى قواتنا المسلحة"، مشيرا إلى أن "العدو يسعى إلى إيجاد العراقيل أمام نمو وحركة الثورة الإسلامية في المنطقة والعالم".

وأكد العميد حاتمي، أن "جميع مؤامرات الأعداء لتطويق الجمهورية الإسلامية باءت بالفشل، واضطر العدو في النهاية إلى الاستسلام أمام إيران في الأبعاد المختلفة كالبعد الاقتصادي والعسكري، وبالتالي لا بد للشعب الإيراني أن يتسلح بالقوة لأن العدو لايعرف إلا لغة القوة".