مستشار المرشد الأعلى يؤكد ضرورة رفع العقوبات عن إيران حال رغبت واشنطن في مفاوضات جديدة

دعا مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إلى التخلي عن "آلية الزناد" التي تقضي بإعادة فرض العقوبات على إيران حال رغبت الولايات المتحدة في خوض مفاوضات جديدة.

طهران– سبوتنيك. وقال ولايتي، في مقابلة مع موقع المرشد الإيراني، اليوم الثلاثاء: "إذا أرادت أمريكا العودة إلى الاتفاق النووي، فإن لذلك شروط أهمها رفع العقوبات والتعهد بأن الحكومة الجديدة التي ستأتي بعدها سوف تلتزم بتعهدات الحكومة التي قبلها، وأن يتعهد بذلك الرئيس الأمريكي".

وأضاف: "في حال إجراء مفاوضات جديدة، يجب التخلي عن آلية الزناد (التي تقضي بإعادة فرض العقوبات على إيران) كمبدأ غير منطقي"، مؤكدا أن بلاده دولة مستقلة و"لا شك أننا لن نقع تحت وطأة الإكراهات الأمريكية وغير الأمريكية".

وأوضح أن بلاده: "لم تتعهد بعدم القيام بأمور تتعلق بالاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، ويمكن لإيران أن تتخذ إجراءات بسهولة كلما قررت القيام بمزيد من التخصيب".

كان المرشد الأعلى، علي خامنئي، قد قال، خلال خطبة الجمعة الماضية، إن "إيران ليست ضد التفاوض نحن لا نعارض المفاوضات ولكن ليس من موقع الضعف بل من موقع القوة... لا نعارض التفاوض مع أي أحد إلا أمريكا".

يذكر أن الدول الست الكبرى (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) وإيران من جهة أخرى، اتفقا، في عام 2015، على تحقيق خطة العمل الشاملة المشتركة، وينص الاتفاق على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.

ولم تستمر الاتفاقية في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات، حيث أعلنت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018، انسحابها منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية، ومن جهتها أعلنت إيران التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق.