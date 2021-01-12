أردوغان يشترك في تطبيقي التواصل "بيب" و"تلغرام"

اشترك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تطبيقي التواصل "بيب" و"تلغرام".

وأفادت قناة "TRT" التركية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية استعرضت، اليوم، حسابي الرئيس على التطبيقين المذكورين، ونشرت رابطي الرئيس أردوغان على تطبيق "بيب" و"تلغرام".

وشهد تطبيق المراسلة التركي "بيب"، إقبالا كبيرا في الأيام الأخيرة، عقب إعلان تطبيق الرسائل النصية "واتساب"، اعتزامه إجراء تغيير في سياسات الخصوصية لعملائه.

دائرة الاتصال في الرئاسة التركية تعلن اشتراك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تطبيقَي المراسلة والتواصل تليغرام وBiPhttps://t.co/garWtpYwVH — TRT عربي (@TRTArabi) January 12, 2021

وأفاد بيان صادر عن شركة "تورك سيل" التركية للاتصالات، أمس الإثنين، أن الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت اشتراك حوالي 4.6 ملايين مستخدم جديد بتطبيق "بيب" (BiP) المطور محليا.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عالمية بقيام الرئيس التركي وكبار المسؤولين الأتراك، بإلغاء حساباتهم على تطبيق المحادثات "واتسآب" بعد قيام الأخير بتحديثات أثارت مخاوف واسعة بين المستخدمين.

وقررت الرئاسة التركية ومعها وزارة الدفاع نقل مجموعاتها من تطبيق "واتسآب" إلى تطبيق المراسلة المشفر "BiP" التركي، وهو تطبيق تابع لشركة "AS Turkcell Iletisim Hizmetleri".

وشهد تطبيقي "سيغنال" و"تليغرام" زيادة مفاجئة في طلب تحميلهما على الهواتف الذكية، بعد أن أثارت شروط الخدمة المحدثة لتطبيق التراسل الفوري "واتسآب" ضجة كبيرة بين مستخدميه.

وارتفعت شعبية تطبيق "سيغنال" بشكل كبير، الخميس الماضي، بعد أن أشاد به الملياردير ومؤسس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، الذي يملك أحد أكثر الحسابات متابعة على موقع "تويتر"، وكذلك من قبل رئيس موقع التغريدات، جاك دورسي، بحسب وكالة "رويترز".