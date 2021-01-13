تعيين وزير كندي من أصل سوري..صورة

عين رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الكندي من أصل سوري، عمر الغبرا، وزيرا للنقل.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزاة النقل الكندية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، خبر تعيين الغبرا كرئيس لها، مرحبة به.

وقدمت الوزارة نبذة عن عمله في المجال السياسي عندما كان نائبا في البرلمان عن ميسيساغا.

Welcome to our new Minister of Transport, the Honourable Omar Alghabra. https://t.co/kUJxWbHEg2 pic.twitter.com/qrNdC9JYmP — Transport Canada (@Transport_gc) January 12, 2021

بالإضافة لعمله كسكرتير لوزير الخارجية في البلاد للشؤون القنصلية كما عمل في وزارة تنويع التجارة الدولية، قبل أن يصبح سكرتيرا لرئيس الوزراء لشؤون تجديد الخدمات العامة.

ويحمل الغبرا شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق قبل أن يواصل دراسته في كندا ويحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال.

وولد الغبرا في السعودية عام 1969، وعمل والده السوري كمصمم معماري وقد كان يزور سوريا في الصيف، بحسب ما نقلت "سي ان ان".