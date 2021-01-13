بايدن يعين سامانثا باور لرئاسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، المندوبة الدائمة السابقة للبلاد لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، رئيسة لوكالة التنمية الدولية.

ووفقًا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، وصف بايدن باور بأنها: "صوت الضمير المعترف به عالميًا والنقاء الأخلاقي".

— NBC Politics (@NBCPolitics) January 13, 2021

وقال بايدن: "ستعمل مع شركائنا لمكافحة وباء كوفيد 19، وإلهام الفئات الضعيفة من السكان، والنضال من أجل حقوق كل إنسان، وتعزيز المثل والمصالح الأمريكية حول العالم".

وعملت باور سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة إبان ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما ونائبه جو بايدن من 2013 إلى 2017، ثم استبدلها الرئيس الأمريکي المنتهية ولايته دونالد ترامب بحاکمة ولاية کارولينا الجنوبية، نيکي هايلي.