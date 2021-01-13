تزايد هجمات قراصنة البحر في عام 2020 بنسبة 20.3 بالمئة

أعلن مكتب البحرية الدولي، اليوم الأربعاء، أن هجمات قراصنة البحر ازدادت في عام 2020 بنسبة 20.3 بالمئة مقارنة بعام 2019، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة القرصنة في خليج غينيا.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا للمكتب، سجل مركز الإبلاغ عن القرصنة 195 حالة من هذا القبيل في جميع أنحاء العالم في عام 2020، وهو ما يزيد بنسبة 20.3 بالمئة عن العام السابق. وشملت الحوادث ثلاث عمليات اختطاف سفن، واستهدافا ناريا لـ 11 سفينة، و20 محاولة اعتداء، و161 إنزالاً على سطح سفن.

ويعزى هذا النمو إلى زيادة أعمال القرصنة والسطو المسلح المسجلة في خليج غينيا، فضلاً عن تكثيف عمليات السطو المسلح في مضيق سنغافورة. وعلى الصعيد العالمي، تم اختطاف 135 من أفراد طواقم السفن في عام 2020، مع أكثر من 95 بالمئة من أفراد الطواقم المختطفين في خليج غينيا. تم اختطاف 130 بحارا في 22 حادثًا منفصلًا.

وبحسب البيان، فإن أبعد عملية اختطاف لطاقم في العام الماضي حدثت على بعد 200 ميل بحري (340 كيلومترًا) عن اليابسة، حيث إن مثل هذه الحوادث كانت تتم سابقاً على بعد 60 ميلًا بحريًا (111 كيلومترًا) عن اليابسة كحد أقصى.

كما أشار مدير المكتب البحري، مايكل هوليت: "تؤكد أحدث الإحصاءات زيادة سيطرة القراصنة في خليج غينيا: المزيد والمزيد من الهجمات تحدث على مسافة أبعد وأبعد من الساحل. وهذا اتجاه ينذر بخطر لا يمكن حله إلا من خلال زيادة تبادل المعلومات والتنسيق بين السفن ووكالات الإبلاغ والاستجابة في منطقة خليج غينيا".

وأضاف هوليت: "بالإضافة إلى خليج غينيا "الشعبي"، تحدث هجمات القراصنة أيضًا في مضيق سنغافورة (23 حادثة في عام 2020)، وكذلك في إندونيسيا (26 حادثة في عام 2020)، حيث يوجد هناك اتجاه إيجابي في مكافحة القرصنة. لم يتم الإبلاغ عن أي قرصنة أو سطو مسلح في الصومال العام الماضي، لكن المكتب البحري ينصح البحارة بأن يظلوا متيقظين لأن القراصنة الصوماليين ما زالت "لديهم القدرة على شن هجمات في حوض الصومال والمحيط الهندي".