إعلام: إيران بدأت تصنيع عنصر رئيسي في القنبلة النووية

أشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، قالت في تقرير سري، أمس الأربعاء، إن إيران اتخذت خطوة جديدة مهمة نحو إنتاج محتمل للأسلحة النووية.

وبحسب الصحيفة، بدأت إيران العمل في خط تجميع لتصنيع مادة رئيسية تستخدم في صميم صناعة الرؤوس الحربية النووية، مما يزيد من مخاطر مواجهة بين إيران واشنطن قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير للدول الأعضاء اطلعت عليه صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إيران أبلغت الوكالة أنها بدأت في تصنيع معدات ستستخدمها لإنتاج معدن اليورانيوم في موقع داخل محافظة أصفهان الإيرانية في الأشهر المقبلة.

ونوهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن طهران لم تحدد أي جدول زمني لموعد قيامها بذلك، معتبرة أن هذا التطور يقرب إيران من عبور الخط الفاصل بين العمليات النووية ذات الاستخدام المدني المحتمل، مثل تخصيب الوقود النووي لمفاعلات توليد الطاقة، وبين أنشطة الأسلحة النووية، وهو أمر تنفيه طهران منذ فترة طويلة.

وقال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب عبادي، أمس الأربعاء، في تغريدة له على "تويتر" إن إيران ستنتج معدن اليورانيوم.

وأشار عبادي في تغريدته إلى أن هذه المادة ستسمح بتطوير وقود جديد لمفاعل الأبحاث المدنية في طهران، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت إيران إن تركيب المعدات سيستغرق من أربعة إلى خمسة أشهر لإنتاج مسحوق اليورانيوم الذي يصنع منه معدن اليورانيوم.