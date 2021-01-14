إسرائيل تعلن تطعيم مليوني شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أتمت إسرائيل، اليوم الخميس، تطعيم مليوني شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا.

جاء هذا بعد حقن معلمة تعمل في حضانة بمدينة الرملة، في حضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتلقت المعلمة الجرعة الأولى من اللقاح، وحملت بيدها لافتة كتب عليها "أنا المليون الثاني".

وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل ستكون "أول دولة تخرج من أزمة كورونا".

وانطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخطى حثيثة من قبل رئيس الوزراء الذي كان أول شخص يحصل على اللقاح.

وتلقى نتنياهو الذي يخوض حملة انتخابية حاليا، الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك، مباشرة على شاشة التلفزيون.

وقال نتنياهو مجددا الخميس "نرى النور في نهاية النفق"، داعيا الإسرائيليين إلى "احترام تعليمات السلامة".

وكانت إسرائيل أعلنت مطلع كانون الثاني/يناير قدرتها على الانتهاء من تطعيم مليوني شخص بجرعتين من لقاح فايزر/بايونتيك، مع حلول نهاية هذا الشهر.

لكن حتى اليوم الخميس، لم يحصل إلا 150 ألف شخص فقط على جرعتي اللقاح.

وأحصت إسرائيل التي تخضع حاليا للإغلاق الشامل الثالث نحو 524 ألف إصابة، وأكثر من 800 وفاة.