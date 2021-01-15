حملة تنظيف تاريخية في البيت الأبيض قبل انتقال الرئيس بايدن

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن حملة تنظيف كبيرة وشاملة يشهدها البيت الأبيض قبل انتقال الرئيس المنتخب جو بايدن لخلافة الرئيس دونالد ترامب.

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إدارة الرئيس بايدن قامت بتلزيم شركة تنظيفات خاصة جديدة للقيام بهذه الأمور التي ستحل مكان الشركة الأمريكية المتعاقدة منذ سنوات مع البيت الأبيض.

وبحسب المصادر، فإن الإدارة وضعت ميزانية قياسية لشركة التنظيف التي بدورها أعلنت عن سبل وطرق جديدة ستسخدم في التنظيف لم تكن مألوفة في البيت الأبيض سابقا.

وأشارت المصادر أن المبلغ الذي رصد للتنظيف في البيت الأبيض يبلغ نحو 500 ألف دولار أمريكي وهي ميزانية قياسية تاريخية لهذا النوع من الأعمال في البيت الأبيض.

وفي السياق نفسه، قال موقع "NBC News" الأمريكي إن حملة التنظيف ستشمل تطهير المبنى وتنظيف السجاد والستائر واستبدال ورق الجدران وإصلاح أرضية بعض الغرف.

يأتي بايدن في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة.