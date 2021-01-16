الصين تبني مستشفى في 5 أيام بعد زيادة حالات الإصابة بالفيروس

أنهت الصين، اليوم السبت، بناء مستشفى من 1500 غرفة لمرضى كوفيد -19 لمكافحة زيادة في الإصابات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وقالت وكالة أنباء الصين "شينخوا" الرسمية: إن "المستشفى هو واحد من 6 مستشفيات تضم 6500 غرفة في المجمل يجري بناؤها في نانغونغ جنوب بكين في مقاطعة خوبي".

احتوت الصين إلى حد كبير على فيروس كورونا الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019، لكنها عانت من زيادة الحالات منذ ديسمبر.

وقالت وكالة "شينخوا": إن 645 شخصا يعالجون في نانغونغ وشيجياتشوانغ عاصمة مقاطعة خوبي. هناك مستشفى من 3000 غرفة قيد الإنشاء في شيجياتشوانغ.

وعانت الصين، التي احتوت انتشار فيروس كورونا إلى حد كبير، مئات الإصابات هذا الشهر في نانغونغ وشيجياتشوانغ عاصمة خبي، جنوب غربي العاصمة الصينية.

وأطلق الحزب الشيوعي الحاكم برنامجا مشابها لبناء مستشفيات سريعا في بداية تفشي المرض العام الماضي، من أجل إنشاء مستشفيات عزل في مدينة ووهان، بؤرة الفيروس الذي تم اكتشافه بها لأول مرة أواخر 2019.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت لجنة الصحة الوطنية 130 حالة مؤكدة جديدة في غضون 24 ساعة حتى منتصف ليل الجمعة، 90 حالة منها في خوبي.