موسيفيني يفوز برئاسة أوغندا... والمعارضة تشكك في النتائج

أعلنت السلطات الأوغندية، اليوم السبت، فوز الرئيس يوويري موسيفيني بفترة رئاسية جديدة.

وقال مسئولون في لجنة الانتخابات في البلد الأفريقي، إن موسيفيني حقق فوزا حاسما في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الخميس الماضي، بحسب صحيفة "جارديان".

وأعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي بث عبر التلفزيون أن موسيفيني حصل على 5.85 مليون صوت، أي بنسبة 58.64 في المئة من مجموع الأصوات، في حين جمع منافسه وأبرز معارضيه بوبي واين 3.48 مليون صوت.

وزعم واين حدوث تزوير في الانتخابات وحث المواطنين في البلد الأفريقي على رفض النتائج التي تمدد حكم موسيفيني المستمر منذ 35 عاما.

في وقت سابق، اتهم واين نجم البوب الذي تحول لقائد للمعارضة، موسيفيني بتزييف نتائج الانتخابات.

ووصف واين الانتخابات بأنها "أكثر الانتخابات تزويرا في تاريخ أوغندا". وفي مقابلة هاتفية قبل إعلان النتائج النهائية، حث المواطنين على رفضها.

وقال واين إن منزله في العاصمة كمبالا محاط بمئات الجنود وإن الجيش لم يسمح له بالخروج.

من جانبه، قال نائب المتحدث باسم الجيش ديو أكيكي إن ضباط الأمن في محيط منزل واين كانوا يقيمون التهديدات التي قد يواجهها في حال خرج الخروج: "لذلك ربما كانوا يمنعونه من أجل سلامته".