الصحة العالمية تعارض اعتماد شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا للمسافرين

أوصت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية عدم مطالبة البلدان شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا من المسافرين الدوليين.

ووفقًا لموقع هئية حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، جاء البيان عقب نتائج الاجتماع السادس للجنة منظمة الصحة العالمية، الذي عقد في 14 كانون الثاني/ يناير.

وقال البيان: "تم النظر في مسألة تقديم شهادات للتطعيم ضد كوفيد - 19 للمسافرين الدوليين. أوصى خبراء منظمة الصحة العالمية الدول بعدم طلب مثل هذه الوثائق من الوافدين، لأن توافر اللقاحات في العديد من دول العالم محدود للغاية ويتم دراسة فعاليتها".

وتابع البيان: "نظرًا لاكتشاف السلالة البريطانية من كورونا، أوصت اللجنة زيادة القدرات المختبرية لطفرات فيروس كورونا ودعت إلى التبادل السريع للبيانات حول تمحورها".

ومن جانبها أكدت هئية حماية المستهلك الروسية على مواصلة التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتبادل البيانات حول فيروس كورونا.